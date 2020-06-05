Октябрьский район, Югра, , 19:22 — REGNUM В Югре организована прокурорская проверка по факту автобусной аварии, которая произошла 4 июня в Октябрьском районе на 236 километре автодороги Лянтор — Карымкары. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

Установлено, что 4 июня 2020 года около 2:20 по местному времени автобус, перевозивший работников ООО «АТУ-Север» на Рогожниковское месторождение из-за лопнувшего колеса съехал в кювет и перевернулся. Пострадали и доставлены в медучреждения шестеро человек.

Прокуратура проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и требований к организации перевозок пассажиров.

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