Ижевск, , 19:20 — REGNUM Устиновский районный суд Ижевска признал виновной в хищении 26,8 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») вдову бывшего вице-спикера гордумы Ижевска Василия Шаталова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание — наличия у подсудимой дочерей и престарелой матери, состояния здоровья подсудимой и её близких, инвалидности дочери, совершения преступления впервые, положительных характеристик, наличия поощрений, включая медаль и благодарности — она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина была взята под стражу в зале суда.

Иск о возмещении ущерба администрации Ижевска был удовлетворен в полном объеме.

Договор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, дело было возбуждено в 2015 году. Супруги обвинялись по ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ («Организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии следствия, Шаталов вместе с супругой, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска, похитили более 26,8 млн рублей бюджетных средств, которые планировалось направить на развитие конного спорта в регионе. Кузнецова заключала контракты об аренде спортивных сооружений и договаривалась о проведении соревнований с организациями, подконтрольными Шаталову. Однако, никакие соревнования не проводились, а арендованные объекты либо не существовали, либо принадлежали супруге депутата. Используя служебное положение, Шаталов добивался выделения средств конной школе с целью дальнейшего хищения.

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В июне 2016 года Шаталов был задержан. Затем он находился в больнице, после чего был переведен в СИЗО.

12 января 2020 года Шаталов скончался от пятого инфаркта, сообщил друг семьи, глава «Ижевской городской издательской компании» Андрес Вальме.

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