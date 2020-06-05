Иерусалим, , 21:57 — REGNUM По итогам 4 июня в Израиле выявлен 121 случай заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала апреля, передает Ynet.

На данный момент в больницах страны находятся 104 человека с COVID-19, из них треть — в тяжелом состоянии; более двух тысяч человек проходят лечение на дому или в карантинных центрах. Новых погибших на 4 июня нет, общее число смертей от COVID-19 — 291. Накануне было выявлено 92 случая заражения.

По решению минздрава, карантинные меры будут вновь ужесточены после недавнего ослабления, если в день будет выявляться более 100 случаев, число выявленных заражений будет удваиваться десять дней кряду, а число тяжелобольных будет расти.