Лос-Анджелес, США, 5 июня 2020, 18:41 — REGNUM Жертвой стрельбы на одной из улиц Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) стал один человек, ещё один ранен, передаёт 5 июня KTLA.
Инцидент произошёл вечером накануне, 4 июня. Стрелять по прохожим начал ехавший в автомобиле человек: пули задели двух сидевших на тротуаре мужчин.
Обоих пострадавших госпитализировали, но спасти удалось только одного из них.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня вечером неизвестный застрелил семь человек в американском штате Алабама.
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