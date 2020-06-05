Кабул, , 18:12 — REGNUM В результате нападения неизвестных боевиков на полицейский конвой в провинции Забуль на юго-востоке Афганистана погибли от 10 до 15 полицейских, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на информацию местных властей.

Нападение произошло утром на трассе Забуль-Кандагар возле города Калат.

По разным данным, потери силовиков составили от 10 до 15 убитых.

Телеканал утверждает, что нападение совершено боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что представители «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не заявляли о своей причастности к атаке.

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