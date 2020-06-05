Казань, 5 июня 2020, 17:58 — REGNUM Владелица сети частных детских садов «Егоза» отправлена Приволжским районным судом Казани под домашний арест до 13 июня, информирует Татар-информ со ссылкой на пресс-службу суда.
Женщине выдвинули обвинение в предварительном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии директор одной из спортивных школ Верхнеуслонского района подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.
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