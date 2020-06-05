Тель-Авив, Израиль, , 21:22 — REGNUM Сотни демонстрантов перекрыли главную дорогу возле тель-авивской площади Рабина в ночь на пятницу, протестуя против новых законопроектов, выдвинутых правой коалицией Израиля. Об этом сообщает 5 июня Jerusalem Post.

Около тысячи протестующих собрались в четверг вечером на площади Рабина, чтобы выразить протест против «Закона о коронавирусе» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, расширяющего полномочия и власть полиции. Израильская полиция начала разгонять толпу, блокирующую дорогу, рано утром в пятницу, несколько протестующих были взяты под стражу.

«После того, как протестующие перекрыли улицу Ибн Габироля в Тель-Авиве и нарушили общественный порядок в этом районе, нападая на водителей и бросая бутылки и краску в сторону автомобилей, полиция начала расчищать дорогу и проводить аресты нападавших», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Израиля. Во время разгона были брошены предметы в сторону полицейских, а некоторые протестующие даже физически атаковали сотрудников правоохранительных органов, которые выполняли свою работу, заявили в полиции. Около двенадцати демонстрантов были взяты под стражу для дальнейшего допроса.

Протестующие кричали, что они «Не могут дышать» и «Задыхаются от наступающей диктатуры», ссылаясь на расовые беспорядки, бушующие по всей территории США, где демонстранты выходят с лозунгом «I can`t breath» («Не могу дышать» — последние слова убитого Джорджа Флойда).