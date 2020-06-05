5 июня 2020 | Время чтения 2 мин

Казалось бы, что общего между конфликтом акционеров и экологией. Оказалось, к сожалению, что общего много.

Игорь Афанасьев, , 17:33 — REGNUM Недавний спор между «Норникелем» и его крупнейшим акционером «РУСАЛом» (владеет 27,8% «Норникеля») относительно того, нужно ли направить часть дивидендов на модернизацию, нашел косвенное отражение в ходе последних событий вокруг экологического ЧП в Норильске.

Разлив топлива в Норильске Mospas.ru

В 2020 году Владимир Потанин предложил увеличить капитальные затраты на модернизацию производств и предприятий (была разработана программа поддержания производства и повышения эффективности с переходом к программе роста в 2023—2024 годах). Такая работа требует колоссальных средств (а найти их довольно сложно в условиях снижения денежного потока из-за падения цен на металлы), но взамен дает безопасность и уверенность в том, что сотрудники компании, местные жители и экология регионов будут в порядке.

Акционерам было предложено поддержать компанию в кризис и отказаться от выплаты финальных дивидендов 2019 года и от промежуточных за 2020 год. Сэкономленные средства планировалось направить на создание резервов (как это сделали Boeing, Delta Airlines, Macy's и ряд финансовых организаций).

Однако это предложение Потанина не удалось реализовать, так как «РУСАЛ» традиционно выступил за сохранение высоких дивидендов «Норникеля» для погашения собственного долга. Интересно, что сам «РУСАЛ» не платит своим акционерам дивиденды вот уже пять лет, с 2015 года.

Хуже всего то, что без модернизации производств и выделения средств на повышение эффективности работы страдает безопасность — это и показало норильское ЧП: на одном из дочерних предприятий «Норникеля», ТЭЦ-3, произошел разлив дизельного топлива. На сегодняшнем совещании с главой Росприроднадзора, МЧС, губернатором Уссом и главой «Норильского никеля» Потаниным президент Путин попенял компании за то, что несвоевременная замена устаревших резервуаров привела к огромному ущербу и для нее самой, и для природы.

Конечно, прямой связи между произошедшим в Норильске и позицией «РУСАЛа» выкачивать из «Норникеля» по-максимуму — нет. Однако это не первый раз, когда попытки металлургического гиганта увеличить инвестиции в модернизацию и новые проекты рассыпаются под ударами «РУСАЛа». Например, в прошлом году «РУСАЛ» повлиял на ключевые сделки с IPO Быстринского ГОКа, а в марте 2020 года появилась информация о том, что флагманский проект «Арктик Палладий», который мог стать крупнейшим в мире (сделав Россию мировым лидером по добыче металлов платиновой группы), может быть отложен на неопределенный срок.

Кстати, на ЧП в Норильске откликнулись не только многие регионы, но и крупные компании. Свою помощь не предложил только «РУСАЛ», видимо, забыв, что тоже является крупнейшим акционером «Норильского никеля». И не меньше отвечает за все, что происходит с компанией.