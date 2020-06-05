Москва, , 17:29 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить все особо опасные объекты на территориях, которые подвержены таянию вечной мерзлоты. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, что 29 мая в Норильске на площадке ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив дизельного топлива. В окружающую среду из наливных резервуаров вылилось 20 тысяч тонн солярки. Это порядка 337 наливных железнодорожных цистерн. Дизтопливо попало в реки и мелкие водоемы в районе Норильска. Есть опасность, что солярка попадет в Карское море. В Красноярском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По заверениям компании «Норникель» экологическая катастрофа произошла из-за таяния вечной мерзлоты. Якобы сваи опорной плиты, на которой стоят резервуары для солярки просели из-за чего резервуар деформировался и дал течь.