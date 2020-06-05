Монтгомери, США, , 17:17 — REGNUM Убийство семи человек в округе Морган (штат Алабама, США) совершил человек, проникший в дом, открывший огонь, а затем скрывшийся, пишет 5 июня The New York Times.

По версии шерифа Алабамы Майка Сваффорда, погибшие не перестреляли друг друга, а были убиты кем-то посторонним. Он добавил, что в одной из спален дома к моменту приезда наряда полиции начался пожар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестрелка в Моргане произошла вечером накануне, 4 июня. Когда полиция, которой сообщили о выстрелах, приехала на место ЧП, она обнаружила семь мёртвых тел.

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