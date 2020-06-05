Рига, , 16:59 — REGNUM Отдел по предотвращению экономических преступлений Главного управления государственной уголовной полиции закончил расследование и передал дело в прокуратуру о мошенническом присвоение миллиона евро. Об этом 5 июня пишет портал Nra.lv.

В ходе расследования было установлено, что зарегистрированная в Латвии компания через интернет заключала контракты на поставку мобильных телефонов. После получения предоплаты все контакты с плательщиком прекращались.

По делу было задержано двое граждан Латвии, которым инкриминируют не только мошенничество, но и легализацию средств полученных преступным путём. На счету в одном из банков Люксембурга удалось арестовать 500 000 евро.

Дело передано в Рижскую окружную прокуратуру для предъявления обвинения и начала уголовного процесса в суде.