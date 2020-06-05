ш. Керала, , 16:55 — REGNUM Мужчина был задержан властями в связи с делом об убийстве беременной слонихи в индийском штате Керала. Об этом 5 июня сообщил телеканал Zee News.

Жестокое убийство слонихи вызвало сильный резонанс среди общественности Индии. Оно произошло в конце мая в округе Паккард. Местные жители дали слонихе съесть ананас, начинённый петардами. Животное получило смертельные ранения и погибло, промучившись четыре дня.

Жители Индии создали на одной из интернет-платформ петицию с призывом наказать убивших слониху. Эта петиция собрала уже более 1,4 млн голосов.

Министр лесного хозяйства штата Керала заявил о задержании одного из предполагаемых виновников убийства животного и пояснил, что виновников смерти слонихи несколько, мероприятия по их задержанию продолжаются. По словам министра, предпринят ряд строгих мер для того, чтобы подобные случаи не повторились в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жестоком убийстве беременной слонихи в Индии.

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