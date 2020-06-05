Нью-Йорк, США, , 19:47 — REGNUM В ночь на 5 июня в США протестующие выражали свой гнев по поводу убийства Джорджа Флойда десятые сутки подряд. Протесты были большей частью мирными, передает CNN.

Протесты, которые были хаотичными и конфронтационными на прошлой неделе, минувшей ночью оказались относительно спокойными. Демонстранты продолжают призывать к справедливости для Флойда.

В Нью-Йорке помощник начальника полиции Джеффри Мэддри, командир патруля нью-йоркской полиции в Бруклин-Норт, смог снизить накал страстей между полицией и протестующими. По его словмам, он понимает, что люди расстроены, но он просто попросил их быть спокойными. «Многие люди здесь ведут себя с уважением к другим, они просто хотят пойти протестовать», — сказал Мэддри.

В Атланте полиция и протестующие также были замечены за переговорами при наступлении комендантского часа в 9 часов вечера. Хотя обе стороны обсуждали протесты, продолжавшиеся и ночью, они согласились, что не хотят, чтобы действие переросло в конфликт.

Произошло и несколько случаев насилия: два полицейских в Буффало были отстранены от работы после того, как на видео попали их действия: они толкали 75-летнего мужчину, заставив его упасть назад и удариться головой о тротуар. Мужчина госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил представитель полицейского департамента Буффало Майк Дегеорж.