Стокгольм, , 09:10 — REGNUM 5 июня представители Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что за последние сутки в результате заражения коронавирусной инфекции в стране скончались 77 человек. Таким образом, число летальных случаев от COVID-19 в Швеции по состоянию на 5 июня составляет 4 639 человек, что больше, чем в Китае, где от заболевания скончались 4 634 человека. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

5 июня представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику, озвучили новые цифры суточной смертности от COVID-19. За последние 24 часа жертвами заболевания стали еще 77 человек. Общее количество летальных случаев составляет 4 639 человек. За сутки были выявлены 1 056 новых случаев заражения.

В то же время, согласно информации журналистов, основанной на данных сайта Worldometers, в Китае количество новых зараженных за сутки составило всего 5 человек. А летальных случаев протекания болезни зафиксировано не было. Таким образом, количество умерших, оценивающееся в 4 634 человека, осталось неизменным.