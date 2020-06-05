Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Открывший стрельбу в районе Варкетили (Тбилиси) мужчина сдался полиции, сообщил 5 июня журналистам Важа Сирадзе, глава департамента патрульной полиции грузинского МВД.

По словам Сирадзе, забаррикадировавшийся в квартире и стрелявший из неё человек «сдался нам». Оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, и ему потребовалась медицинская помощь.

Сирадзе «Сейчас он находится у нас в безопасности. В результате мероприятия никто не пострадал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, перед этим поссорившись с домочадцами, спасшимися бегством из дома: он угрожал им оружием.

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