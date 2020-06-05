Москва, , 16:02 — REGNUM Пожар на улице Дорожной в Москве не связан с работой газового оборудования. Об этом 5 июня сообщил журналистам генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

«Произошедшее к пользованию бытовым газом не имеет отношения», — сказал он.

По его словам, был проведён осмотр места происшествия, газовые приборы и подводки целы. Дом от газоснабжения не отключался, заглушены лишь газовые приборы в самой квартире.

По данным МЧС, погибший, по предварительным данным, занимался изготовлением пиротехнических изделий.