Харьков, Украина, , 15:48 — REGNUM В Харькове загорелись павильоны рынка «Барабашово», сообщила 5 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Горели два двухэтажных торговых павильона по продаже текстильных тканей. К месту вызова немедленно прибыло пять отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах, а также добровольная пожарная команда данного торгового центра», — сказано в сообщении.

Площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Огонь был оперативно потушен. В ликвидации пожара участвовали 25 сотрудников ГСЧС и шесть единиц техники.

Напомним, власти Харькова хотят снести часть рынка «Барабашово» для того, чтобы проложить трассу. Предприниматели, работающие на рынке, мешают осуществить эти планы.

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