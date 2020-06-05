Горно-Алтайск, , 15:31 — REGNUM С начала года в Республике Алтай за медицинской помощью из-за нападения животных обратились 279 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это стало результатом неудовлетворительной работы муниципальных властей.

Как отмечается, отловом бродячих собак заняли лишь в пяти районах и Горно-Алтайске.

«За 23 недели 2020-го года в регионе отловлено лишь 73 головы, тогда как за аналогичный период 2019-го года уже была отловлена 1410 собак», — отметили в управлении.

Кроме того, обязанностью районных властей является информирование граждан о правилах содержания домашних животных. В связи с этим специалисты отметили, что работы по обеспечению санитарной чистоты требует пристального внимания со стороны муниципалитетов, региональных операторов и простых жителей.

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