Ярославль, , 15:26 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 37-летнему ранее судимому местному жителю, который обвиняется в серии краж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Молоток судьи Pixabay.com

Воровал мужчина в основном в магазинах и барах, похищая мобильные телефоны посетителей. Но одна кража стоит особняком.

«С целью совершения кражи подсудимый посетил даже библиотеку, где из стеклянной витрины похитил книгу «История Французской революции 1789−1799» 1902 года издания стоимостью 3500 рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Вернуть книгу в библиотеку не удалось — похититель успел ее продать. В числе других объектов краж — бутылка рома, наручные часы, кошельки. Мужчина признал свою вину, суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.