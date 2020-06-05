Монтгомери, США, , 15:16 — REGNUM Семь человек погибли в результате стрельбы в округе Морган (штат Алабама). Об этом 5 июня сообщает Fox News.

По информации источника, местным правоохранителям поступила информация о звуках стрельбы, после чего полицейские выехали проверять данную информацию по указанному в сообщении адресу.

На месте происшествия ими были обнаружены тела семерых погибших. При этом информации о вероятных подозреваемых в совершении данного преступления не приводится и уточняется, что в настоящее время угрозы на месте инцидента нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что как минимум 40 учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном южном районе КНР пострадали в результате нападения на них мужчины с холодным оружием.