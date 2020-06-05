Елабуга, Татария, , 15:49 — REGNUM В городе Елабуга 30 мая в парке по улице Разведчиков 7-летняя девочка во время катания на качелях получила травмы и была госпитализирована, сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Проводя мониторинг средств массовой информации выявлена информация о том, что в Елабужском развлекательном парке травмировалась девочка, причиной послужила неисправность качелей.

Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Саяногорске (Хакасия) следствие в августе 2019 года проводило проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика в парке отдыха.

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