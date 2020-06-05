Москва, , 14:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил решение компании «Норильский никель» самостоятельно оплатить расходы на возмещение ущерба от разлива топлива. Об этом глава государства заявил 5 июня на встрече с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.

«То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств, — это, безусловно, правильно», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент России Владимир Путин поздравил экологов с профессиональным праздником. Он заявил, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе безусловных национальных приоритетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Зиничев: собранную нефть под Норильском вывезут не сразу