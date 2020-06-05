нор, , 14:53 — REGNUM Отчитываясь 5 июня перед президентом РФ Владимиром Путиным о ликвидации ЧС в Норильске, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что «работы организованы уже достаточно хорошо».

По его словам, работы ведутся на территории двух муниципальных образований — Норильска и Таймыра. Трудятся спасатели, экологи.

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«В принципе, работы организованы уже достаточно хорошо», — заявил Усс, добавив, что многие крупные компании, действующие на территории Красноярского края, «выражают намерение при необходимости добавить сюда сил и средств, если в этом будет нужда».

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа на севере Красноярского края произошла 29 мая. На территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь разлива оказалась значительной. Нефтепродукты попали в грунт и водные объекты. Объявлена ЧС федерального характера, возбуждены уголовные дела.

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По словам главы МЧС Евгения Зиничева, к настоящему времени чрезвычайная ситуация в Норильске локализована. Сейчас стоит задача собрать нефтепродукты, отметил он.