Иркутск, , 14:46 — REGNUM В Иркутской области из-за разгерметизации фонтанной арматуры на нефтепроводе горит нефтяная скважина одного из нефтедобывающих предприятий. Видео ЧП опубликовал канал mobrep.

В Иркутской области горит нефтяная скважина Цитата из видео

В сопроводительном комментарии, в частности сказано, что сотрудники справиться с огнем своими силами не могут, поэтому по поручению Министра обороны РФ, в тушении пожара помогут военнослужащие ЦВО.

По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор.