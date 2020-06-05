Анкара, , 14:33 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 68 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО. Об этом 5 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания были произведены на основании ордеров на арест, выданных в ряде региональных прокуратур страны, в частности, в прокуратурах провинций Измир и Анкара.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турции возвращаться не спешит.