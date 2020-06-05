Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несчастный случай произошел днем 5 июня. В 13:01 на пульт дежурного поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что под Володарским мостом просят о помощи две девушки.

На место незамедлительно выехали спасатели, которые смогли вытащить из воды одну из потерпевших. 35-летняя женщина была госпитализирован в НИИ Джанелидзе.

«Состояние средней степени, находится в наркотическом опьянении», — отметили в ведомстве.

Поиски второго человека, чья личность пока не установлена, продолжаются.