Курган, , 14:16 — REGNUM В Курганской области задержан ранее объявленный в международный розыск фигурант дела о мошенничестве, в котором замешаны бывшие крупные чиновники Зауралья — экс коммерческий директор ООО «Мультипласт» Михаил Третьяков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР.

Напомним, по делу о мошенничестве в особо крупном размере при оплате фиктивных актов о выполненных работах по муниципальным контрактам проходят бывшие директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Серей Пугин, заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин, директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский, начальник производственно-технического отдела ООО Евгений Рябцев, исполнительный директор Иван Фёдоров.

Михаилу Третьякову предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений по фактам мошенничества и преднамеренному банкротству. Он заключён под стражу.

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