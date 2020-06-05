Багдад, , 13:53 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в Ираке. Об этом 5 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны, опубликованном в Twitter.

По данным военного ведомства, повстанцы были убиты ударом авиации в районах Хафтанин, Авашин и Зап, после того, как были обнаружены в ходе разведывательных операций.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.