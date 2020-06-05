Боровск, Калужская область, , 15:44 — REGNUM В Калужской области два бывших сотрудника полиции признаны судом виновными в должностных преступлениях, сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Задержание «оборотней в погонах». Kaluga.sledcom.ru

Следствием и судом установлено, что в период с 2015 по июль 2019 года бывший оперуполномоченный ОМВД России по Боровскому району хранил в личном автомобиле огнестрельное оружие и пистолетные патроны, изъятые по материалу проверки. Полицейский также при посредничестве коллеги — следователя ОМВД России по Боровскому району — получил от местного жителя 100 тыс. рублей в качестве взятки за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Стражи порядка были задержаны на месте преступления. Обнаружены и изъяты деньги. После задержания полицейские были отстранены от выполнения служебных обязанностей и уволены из органов внутренних дел.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде трёх с половиной и четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденные лишены званий лейтенанта и старшего лейтенанта полиции.

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