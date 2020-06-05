Няндома, , 13:43 — REGNUM Архангельские следователи устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка из Няндомы.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, 24 мая молодого человека госпитализировали с черепно-мозговой травмой, 28 мая в реанимации он скончался. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате травмы головы.

Первоначально знакомые погибшего рассказали, что он получил травму по собственной неосторожности, упав с турника на спортивной площадке. Но в ходе следственно-оперативных действий выяснилось, что подростка избил его 17-летний знакомый.

«По версии следствия, 22 мая 2020 года в ходе совместного употребления спиртных напитков в одной из квартир дома в городе Няндома 17-летний юноша в ходе ссоры нанес удары руками по голове 16-летнему знакомому. Через некоторое время потерпевший почувствовал себя плохо, и ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемый частично признал свою вину, так как считает, что не мог причинить своими действиями смертельную травму головы. В ходе допроса он пояснил следователю, что нанес удар рукой по голове нетрезвому потерпевшему, чтобы он проснулся, а потом еще несколько ударов, так как тот его оскорбил.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Ненецком АО был убит 17-летний подросток. Роковой выстрел из ружья совершил 12-летний ребенок.