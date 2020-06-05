Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве один человек погиб и ещё один спасён на пожаре в жилом доме. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло по адресу: улица Дорожная, дом 7, корпус 3. Сигнал о пожаре поступил в 12%25, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место незамедлительно. На месте выяснилось, что горят вещи и мебель в одной из квартир, площадь, охваченная огнём, составляла около 30 метров.

В 12:54 открытое горение было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации пожара спасли и передали медикам одного человека.

«К сожаления, несмотря на оперативное прибытие пожарных, один человек погиб», рассказали в пресс-службе.