Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Пьяный мужчина в Тбилиси 5 июня днем открыл безадресную стрельбу из окон своей квартиры по улице. Об этом журналистам сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

По его информации, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, заперся в своей квартире и периодически производит выстрелы из огнестрельного оружия. Его жена и дети сумели покинуть квартиру и в настоящее время находятся в безопасном месте. На данный момент в результате инцидента никто не пострадал.

Территория вокруг дома, где живет этот гражданин, оцеплена подразделениями полиции. С ним ведутся переговоры, в том числе по телефону.