Краснодар, , 13:22 — REGNUM Заседание суда по делу краснодарского лже-хирурга Алёны Верди, которая без соответствующего образования проводила пластические операции, отложено из-за неявки подсудимой. Женщина находится в коме, сообщает издание «Комсомольская правда».

Согласно справке из медицинского учреждения, Верди находится в коме в отделении анестезиологии-реанимации. Она не может самостоятельно дышать и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице женщина находится с 1 июня.

Заседание в Ленинском районном суде Краснодара должно было пройти 4 июня, одако теперь перенесено на 18 июня. С марта фигурантка резонансного дела находилась под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток. Выдавая себя за дипломированного хирурга, женщина с марта 2015 года по октябрь 2017 года проводила пластические операции. Против неё было возбуждено уголовное дело об оказании оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Всего в деле семь эпизодов.

Читайте также: На Кубани громкое дело лже-пластического хирурга готовят к передаче в суд