Улан-Удэ, , 13:17 — REGNUM В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах смерти 50-летнего жителя Улан-Удэ, тело которого было найдено 4 мая во дворе дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Предварительно установлено, что мужчина ремонтировал свою машину, у которой появился стук от правого колеса. Подняв заднюю часть автомобиля, он снял колесо, завёл двигатель и включил скорость. После чего пытался выяснить причину стука, наклонившись к заднему крылу.

«В этот момент за ступицу зацепился край его куртки. Вращающийся механизм намотал одежду, и мужчина оказался с силой прижат к агрегатам машины, отчего скончался», — отметили в СКР.

Тело увидела падчерица мужчины, которая выключив двигатель, пыталась его спасти. Однако прибывшие позже медики констатировали смерть. Организована доследственная проверка случившегося.

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