Медынь, Калужская область, , 14:33 — REGNUM В Калужской области вынесен приговор двум осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России, которые совершили побег из места заключения, сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Установлено, что в январе 2020 года 47-летний осужденный вступил в сговор с другим осужденным на свершение побега с территории исправительного учреждения для поездки к знакомым в Москву. После вечерней проверки злоумышленники самовольно покинули территорию колонии-поселения, вызвали такси и на автомобиле уехали в Москву, где были задержаны на следующий день.

Суд назначил наказание одному осужденному в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Второй участник побега приговорён судом к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокурором в адрес начальника УФСИН России по Калужской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого 10 должностных лиц колонии привлечены к дисциплинарной ответственности.

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