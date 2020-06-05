Уфа, , 13:12 — REGNUM Мужчину, который убил одним выстрелом двух человек, осужден в Башкирии. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Верховном суде Башкирии было установлено, что весной прошлого года в Абзелиловском районе мужчина находился нетрезвом состоянии. Он поссорился со своим родственником 17-и лет. Подсудимый выстрелил из охотничьего двуствольного гладкоствольного ружья в подростка. Ружье он предварительно достал из сейфа.

Пуля попала сначала с голову соседа, а потом и в голову несовершеннолетнего. Они получили не совместимые с жизнью травмы.

После этого, подсудимый забрал незаконно хранившуюся винтовку и убежал в лес. Там его задержали стражи порядка. Свою вину он признал частично.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.222 УК РФ.

В результате суд приговорил 58-летнего жителя Абзелиловского района к 17 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Кроме этого с него взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей.

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