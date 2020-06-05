Норильск, Красноярский край, , 13:03 — REGNUM Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин на сессии регионального Заксобрания 5 июня прокомментировал чрезвычайную ситуацию, вызванную разливом топлива в Норильске.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, по словам Лапшина, ситуация осложняется отсутствием эффективных отработанных технологий очистки территории арктической тундры от загрязнений нефтепродуктами.

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Он подчеркнул, что подобные инциденты как правило происходят на судоходных морских или речных участках. В таком случае к месту аварии могут подойти специальные суда, откачать, вывезти и утилизировать загрязнения.

«Мы такой возможности не имеем, доставка людей и техники сейчас проводится в основном вездеходами и вертолётами», — сказал Лапшин.

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Он добавил, что вопрос утилизации такого большого объёма собранных нефтепродуктов «требует отдельного решения». Сейчас над вопросами устранения последствий этой ЧС работают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае произошла экологическая катастрофа, вызванная разливом огромного количества нефтепродуктов из резервуара Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Объявлена ЧС федерального характера, возбуждены и расследуются уголовные дела.

По данным МЧС России, в Красноярском крае по состоянию на 5 июня проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

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