Ташкент, , 13:01 — REGNUM Жители Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана избили медиков скорой помощи, сообщили 5 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Глава минздрава Алишер Шадманов обратился в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой привлечь виновных. По данным министерства, инцидент произошел 4 июня.

Сообщение поступило в 00:14 (3 июня 22:14 мск) — местный житель пожаловался на травму ноги. Бригада скорой помощи прибыла на место через семь минут. Пьяные люди стали избивать доктора и фельдшера.

В результате оба медика получили сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Оба медработника были госпитализированы в отделение экстренной помощи.

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