Нефтекамск, Башкирия, , 12:51 — REGNUM Мужчину осудили за жестокое разбойное нападение на офис по выдаче микрозаймов в Башкирии. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в Нефтекамске в феврале текущего года 31-летний обвиняемый, которого ранее уже судили за грабеж, забежал в офис одной из микрокредитных организаций и, избив сотрудницу, украл 44 тысячи рублей. Женщине пришлось перенести сложные операции и долго лечиться.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.

Отмечается, что мужчина свою вину признал. В итоге суд приговорил подсудимого к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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