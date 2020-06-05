Соледар, ДНР, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Еленовка со стороны ВСУ, осколочные ранения получила мирная жительница 1961 года рождения. Об этом сообщили 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обстрел вёлся украинскими силовиками из вооружения БМП со стороны населённого пункта Тарамчук. Пострадавшую отвезли в больницу Донецка, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела населённого пункта Таврическое была контужена женщина 1940 года рождения.
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