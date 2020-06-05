Соледар, ДНР, , 12:37 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Еленовка со стороны ВСУ, осколочные ранения получила мирная жительница 1961 года рождения. Об этом сообщили 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В результате обстрела множественные осколочные ранения левого плеча и предплечья, обеих ягодиц и левого бедра получила женщина, 1961 года рождения», — сказано в сообщении.

Обстрел вёлся украинскими силовиками из вооружения БМП со стороны населённого пункта Тарамчук. Пострадавшую отвезли в больницу Донецка, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела населённого пункта Таврическое была контужена женщина 1940 года рождения.

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