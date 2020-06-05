Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В одной из квартир Санкт-Петербурга по неизвестной причине умер четырехмесячный ребенок, которому ранее была оказана медицинская помощь. Причины его смерти установят следователи. Об этом случае 5 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Трагедия в семье молодых родителей произошла накануне днем, в одной из квартир дома исторического района Рыбацкое Невского района Петербурга. Как стало известно ИА REGNUM, по не установленным пока причинам умер четырехмесячный ребенок. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, проводятся иные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — уточнили в СКР.

Ходом расследования также заинтересовались в городской прокуратуре. За результатом проверки следит руководство ведомства. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства со стороны учреждений здравоохранения.

По данным агенства «Оперативное прикрытие», трагедия произошла в семье граждан Азербайджана. Родители считаются благополучными, ранее на себя внимание правоохранительных органов не обращали. Накануне трагедии малышу стало плохо, родители вызвали ему скорую помощь. Медики сделали мальчику укол дротаверина (отечественный аналог но-шпы), после чего ребенку стало хуже, и к приезду второй бригады «скорой» он был уже мертв.