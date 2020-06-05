Ханты-Мансийск, , 12:18 — REGNUM В Норильск для участия в ликвидации масштабного разлива нефтепродуктов из Югры вылетел мобильный аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти». В его состав входят 70 специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба «Газпромнефть-Хантос».

Транспортными самолётами в Норильск перебрасывается нефтесборное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок. Это составило более 85 тонн грузов. Также планируется переброска грузовыми вертолётами оборудования с месторождений «Газпром нефти», расположенных на Ямале и Гыдане.

«Газпромнефть-Хантос» — дочернее предприятие «Газпром нефти», которое ведёт свою деятельность на месторождениях ХМАО и Тюменской области.