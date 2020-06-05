Питермарицбург, , 12:14 — REGNUM Группа вооруженных людей, переодетых в форму медицинских работников, похитила крупную сумму наличных из супермаркета в южноафриканском городе Питермарицбург. Об этом передает независимый новостной портал IOL.

По информации журналистов портала, злоумышленники притворились медицинскими инспекторами по COVID-19, когда вошли в супермаркет Checkers. На них были надеты маски, щитки для лица, перчатки и белые халаты, сообщили очевидцы. К настоящему моменту не установлен, сколько именно средств они украли из супермаркета.

Ранее группа также выкрала 200 000 южноафриканских рандов ($12 000) из пункта выплаты пенсий, когда пенсионеры стояли в очереди снаружи, сообщают в полиции. В ходе ограблений вооруженные преступники не произвели ни одного выстрела, и никто не пострадал.

Напомним, что ранее на этой неделе пропали средства индивидуальной защиты (СИЗ), предназначенные для трех районов в провинции Квазулу-Наталь, сообщает IOL.