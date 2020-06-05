Багдад, , 11:52 — REGNUM Грузовое судно из Ирана, на котором находилось семь членов экипажа, затонуло возле побережья Ирака. Об этом 5 июня сообщает агентство IRNA.

По информации источника, кораблекрушение произошло 2 июня с перевозившим стройматериалы и керамику судно, которое направлялось из Ирана в иракский порт Умм-Каср.

Также сообщается, что в настоящее время причины инцидента устанавливаются и указывается, что иранские власти ведут консультации с Багдадом о возможности участия своих экспертов в расследовании произошедшего.

Кроме этого, телеканал Al Arabiya передал со ссылкой на источники, что иракские моряки спасли четырех иранцев с затонувшего и что поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что в Саратове во время строительства пляжа на дне Волги обнаружили затонувший однопалубный буксир «Академик Чебышев», который решили поднять на поверхность.