Владикавказ, , 11:45 — REGNUM В Северной Осетии обнаружено тело утонувшего мужчины. Труп выловили в реке Терек в районе селения Верхний Ларс спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, пишет «15-й регион».

Личность погибшего в настоящее время пока не установлена. Возраст его, предположительно, 50 лет. Тело передано следственным органам для установления обстоятельств гибели и личности мужчины. В этом могут помочь его татуировки, с помощью которых попытаются выяснить данные погибшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Приморском районе Архангельской области в искусственном водоеме утонул двухлетний мальчик. Мать ребенка ненадолго оставила его во дворе дачного дома, а когда вернулась, мальчик уже утонул.