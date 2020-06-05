Киев, , 11:32 — REGNUM В Киеве проходит несколько акций протеста с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщило 5 июня информационное агентство «Украинские новости».

У стен Верховной рады митингует около 350 человек. Когда Аваков начал выступать с трибуны Верховной рады, митингующие подожгли автомобиль УАЗ с надписью «Милиция» на кузове.

По данным СМИ, акцию организовали депутаты Верховной рады Украины от фракции «Голос».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что большинство его коллег недовольны работой Авакова. Позже в Верховной раде начался сбор подписей за отставку министра.

Напомним, Аваков возглавляет МВД Украины со времён государственного переворота 2014 года.

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