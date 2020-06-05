Уфа, , 11:18 — REGNUM Автомобиль наехал на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома в Уфе. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба городского ГИББД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло вечером 4 июня. Автомобиль «Лада Приора», под управлением жителя Уфы 25-и лет ехал задним ходом по дороге двора на улице Маршала Жукова дом № 4. Водитель транспортного средства сбил мальчика 9-и лет, который гулял с мамой и в момент ДТП ехал на самокате. В результате несовершеннолетний получил ушибы.

Отмечается, что врачи оказали ребенку медицинскую помощь и отпустили домой.

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