Сиэтл, США, , 11:16 — REGNUM Девять пожарных из числа сотрудников противопожарной службы города Джэксонвилл (штат Флорида) пострадали в результате взрыва, который произошел при тушении ими возгорания на грузовом судне у острова Блаунт. Об этом 5 июня сообщает телеканал WJXT со ссылкой на противопожарную службу.

По информации источника, пожар начался на норвежском грузовом судне, которое перевозит автомобили, вечером 4 июня и на его тушение было направлено около 120 пожарных, а затем на судне прогремел взрыв.

Как рассказал начальник противопожарной службы Джэксонвилла Кит Пауэрс, в результате происшествия были госпитализированы 8 сотрудников противопожарной службы и ещё один получил помощь медиков из-за теплового удара.

При этом, уточняется, что в настоящее время сотрудники береговой охраны и пожарной службы ведут борьбу с огнем и стараются сохранить структурную целостность судна. Также уточняется, что в результате происшествия не произошло разлива нефти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что береговая охрана Турции спасла 38 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в море.