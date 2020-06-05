Харьков, Украина, , 11:16 — REGNUM В Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении супермаркета, сообщила 5 июня пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Вызов поступил утром 5 июня, на место события выехали следователи и взрывотехники.

«Установлено, что взрыв произошёл в банкомате, расположенном в помещении супермаркета. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесённого ущерба устанавливается», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области Украины полиция задержала двух иностранцев, которые могут быть причастны к взрыву банкомата в селе Шевченково.

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