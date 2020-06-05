Владивосток, , 10:45 — REGNUM На реках Приморья паводковая ситуация не вызывает опасений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По данным специалистов, прошедшие дожди не принесли опасных гидрологических явлений, даже ожидается дальнейший спад уровней воды.

«Подъёмы уровней воды на 0,2−0,4 метра наблюдаются на отдельных участках рек центральных и западных районов Приморья — это бассейны рек Уссури и озера Ханка. На остальных реках края наблюдается спад. Все реки в берегах, паводковая ситуация стабильная. Опасных гидрологических явлений нет», — сказали в региональном министерстве по делам ГО и ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока получат дополнительные средства на ремонты дорог — выделено порядка 1,7 млрд рублей.